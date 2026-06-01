Concours de boules, Place du Colombier, Génolhac

Concours de boules Samedi 20 juin, 17h00 Place du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie

À 17h, concours de boules, à 18h30, apéritif musical et à 19h restauration rapide. Pêche aux canards et château gonflable pour les enfants.