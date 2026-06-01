Concours de boules, Place du Colombier, Génolhac
Concours de boules, Place du Colombier, Génolhac samedi 20 juin 2026.
Concours de boules Samedi 20 juin, 17h00 Place du Colombier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
À 17h, concours de boules, à 18h30, apéritif musical et à 19h restauration rapide. Pêche aux canards et château gonflable pour les enfants.
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