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Concours de boules, Place du Colombier, Génolhac

Concours de boules, Place du Colombier, Génolhac

Concours de boules, Place du Colombier, Génolhac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place du Colombier

Adresse : 30450 Génolhac

Ville : 30450 Génolhac

Département : Gard

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Concours de boules Samedi 20 juin, 17h00 Place du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
À 17h, concours de boules, à 18h30, apéritif musical et à 19h restauration rapide. Pêche aux canards et château gonflable pour les enfants.

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