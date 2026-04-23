Concours de boules Bar des sports Pléhédel

Pléhédel

Concours de boules

Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Concours de Boules Bretonnes Pen eus Pen. En doublettes formées sur trois parties. Prix, coupes et lots. .

Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 32 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de boules Pléhédel a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol