Concours de boules Bar des sports Pléhédel
Concours de boules Bar des sports Pléhédel vendredi 1 mai 2026.
Pléhédel
Concours de boules
Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Concours de Boules Bretonnes Pen eus Pen. En doublettes formées sur trois parties. Prix, coupes et lots. .
Bar des sports 6 Rue Saint-Fiacre Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 32 10
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English :
L’événement Concours de boules Pléhédel a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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