Concours de brasero amateurs Bonnieux dimanche 7 juin 2026.
Place du Terrail Bonnieux Vaucluse
Tarif : – –
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 13:00:00
2026-06-07
3ème édition du concours de Brasero amateurs sur la Place du village en compagnie de grands chefs !
Place du Terrail Bonnieux 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 75 81 30
English :
3rd amateur brazier competition in the village square with top chefs!
