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Concours de châteaux de sable Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët

Concours de châteaux de sable Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët jeudi 13 août 2026.

Lieu : Plage de Bellangenet

Adresse : Impasse du Loch

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Concours de châteaux de sable

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Grand concours de châteaux de sable destiné aux enfants (aidés de leurs parents ou pas) qui pourront concourir en équipe.
Inscription au bar le Galatée face à la plage de Bellangenet de 10h à 12h. Pas d’inscription par téléphone
Au maximum 40 équipes seront admises et disposeront d’un espace de 6 m2 sur la plage de Bellangenet.
Le concours débutera à 15 h et se terminera à 17 h.
A 17 h 30. Remise des prix et récompenses sur la plage.   .

Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 88 25 37 98 

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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