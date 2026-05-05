Concours de châteaux de sable Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët
Concours de châteaux de sable Plage de Bellangenet Clohars-Carnoët jeudi 13 août 2026.
Clohars-Carnoët
Concours de châteaux de sable
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Grand concours de châteaux de sable destiné aux enfants (aidés de leurs parents ou pas) qui pourront concourir en équipe.
Inscription au bar le Galatée face à la plage de Bellangenet de 10h à 12h. Pas d’inscription par téléphone
Au maximum 40 équipes seront admises et disposeront d’un espace de 6 m2 sur la plage de Bellangenet.
Le concours débutera à 15 h et se terminera à 17 h.
A 17 h 30. Remise des prix et récompenses sur la plage. .
Plage de Bellangenet Impasse du Loch Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 88 25 37 98
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English : Concours de châteaux de sable
L’événement Concours de châteaux de sable Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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