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Concours de châteaux de sable Saint-Aubin-sur-Mer

Concours de châteaux de sable Saint-Aubin-sur-Mer lundi 3 août 2026.

Adresse : Cabine des sauveteurs plage

Ville : 76740 Saint-Aubin-sur-Mer

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Saint-Aubin-sur-Mer

Concours de châteaux de sable

Cabine des sauveteurs plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

C’est un des temps fort de la saison et le moment de laisser libre cours à votre imagination et à vos talents de bâtisseurs! Venez créer vos plus beaux châteaux de sable sur notre plage. Rendez-vous à la cabine des sauveteurs.
Coupes et médailles pour les gagnants qui seront donnés lors d’un goûter sur le perré.

RDV à 15h30 à la plage.   .

Cabine des sauveteurs plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32  staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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