Saint-Aubin-sur-Mer

Concours de châteaux de sable

Cabine des sauveteurs plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

C’est un des temps fort de la saison et le moment de laisser libre cours à votre imagination et à vos talents de bâtisseurs! Venez créer vos plus beaux châteaux de sable sur notre plage. Rendez-vous à la cabine des sauveteurs.

Coupes et médailles pour les gagnants qui seront donnés lors d’un goûter sur le perré.

RDV à 15h30 à la plage. .

Cabine des sauveteurs plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32 staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr

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English : Concours de châteaux de sable

L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre