Concours de châteaux de sable Saint-Aubin-sur-Mer
Concours de châteaux de sable Saint-Aubin-sur-Mer lundi 3 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Concours de châteaux de sable
Cabine des sauveteurs plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
C’est un des temps fort de la saison et le moment de laisser libre cours à votre imagination et à vos talents de bâtisseurs! Venez créer vos plus beaux châteaux de sable sur notre plage. Rendez-vous à la cabine des sauveteurs.
Coupes et médailles pour les gagnants qui seront donnés lors d’un goûter sur le perré.
RDV à 15h30 à la plage. .
Cabine des sauveteurs plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32 staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr
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English : Concours de châteaux de sable
L’événement Concours de châteaux de sable Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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