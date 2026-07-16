Informations pratiques

Castet

Concours de chevaux de trait

Port de Castet Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Les éleveurs de chevaux de trait de la vallée d’Ossau tiendront leur concours au Port de Castet où les chevaux bretons et comtois seront à l’honneur.

Au programme Modèle et Allures et parcours d’excellence du jeune équidé de travail.

Juments suitées Circuit apprentissage Epreuves Modèle et Allures Pouliches de 1 à 3 ans.

Sur place, vous pourrez profiter d’une buvette et d’une restauration.

Rencontre conviviale avec les éleveurs.

Entrée gratuite. .

Port de Castet Castet 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 98 73 74

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English : Concours de chevaux de trait

L’événement Concours de chevaux de trait Castet a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées