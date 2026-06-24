Concours de chien de troupeau Marigny-l’Église dimanche 5 juillet 2026.

Marigny-l’Église

Concours de chien de troupeau

Le Bourg Marigny-l’Église Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:30:00

Date(s) :

2026-07-05

“Concours de chien de troupeau” à Marigny l’Eglise. A partir de 9h, concours qualificatif.

Buvette et restauration sur place. A.U.C.T.Y.M .

Le Bourg Marigny-l’Église 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 55 94 04

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English : Concours de chien de troupeau

L’événement Concours de chien de troupeau Marigny-l’Église a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs