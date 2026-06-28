Concours de chiens de bergers chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle
Concours de chiens de bergers chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle mardi 4 août 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Concours de chiens de bergers
chemin Karrika Stade municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Zaldubi ikastola organise son annuel concours de chiens de berger au stade de Saint-Pée-Sur-Nivelle.
Bar et restauration sur place.
Suite au concours vous pourrez assister à un spectacle de danse basque au fronton de Saint-Pée-Sur-Nivelle organisé par Zirikolatz.
Si vous voulez vous pouvez combiner les 2 spectacles. .
chemin Karrika Stade municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 99 75 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de chiens de bergers
L’événement Concours de chiens de bergers Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite du village Saint-Pée-sur-Nivelle, Office du tourisme de Saint Pée sur Nivelle, Saint-Pée-sur-Nivelle 28 juin 2026
- Fête de Saint Pée Senpereko bestak Saint-Pée-sur-Nivelle 29 juin 2026
- Théâtre Passons aux actes avec la compagnie Scaramuccia Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle 1 juillet 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 1 juillet 2026
- Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 2 juillet 2026