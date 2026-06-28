Concours de chiens de bergers chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Concours de chiens de bergers

chemin Karrika Stade municipal Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Zaldubi ikastola organise son annuel concours de chiens de berger au stade de Saint-Pée-Sur-Nivelle.

Bar et restauration sur place.

Suite au concours vous pourrez assister à un spectacle de danse basque au fronton de Saint-Pée-Sur-Nivelle organisé par Zirikolatz.

Si vous voulez vous pouvez combiner les 2 spectacles. .

chemin Karrika Stade municipal Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 99 75 73

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English : Concours de chiens de bergers

L’événement Concours de chiens de bergers Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque