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Marche Jacquaire Presbytère Saint-Pée-sur-Nivelle

mercredi 22 juillet 2026 · Presbytère · Saint-Pée-sur-Nivelle

Marche Jacquaire Presbytère Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Presbytère
Adresse
91 Rue Karrika
Ville
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Pée-sur-Nivelle

Marche Jacquaire

Presbytère 91 Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Départ 16h du gîte des pèlerins de Compostelle (presbytère)
Cérémonie à 18h à la chapelle
Distance 6.6km retour au gîte en covoiturage
Oragnisé par Jakobia Senpere.   .

Presbytère 91 Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 12 51 22 

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English : Marche Jacquaire

L’événement Marche Jacquaire Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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