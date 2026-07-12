Marche Jacquaire Presbytère Saint-Pée-sur-Nivelle
mercredi 22 juillet 2026 · Presbytère · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Marche Jacquaire
Presbytère 91 Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Départ 16h du gîte des pèlerins de Compostelle (presbytère)
Cérémonie à 18h à la chapelle
Distance 6.6km retour au gîte en covoiturage
Oragnisé par Jakobia Senpere. .
Presbytère 91 Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 12 51 22
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English : Marche Jacquaire
L’événement Marche Jacquaire Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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