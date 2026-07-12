Marche Jacquaire Presbytère Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Marche Jacquaire

Presbytère 91 Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Départ 16h du gîte des pèlerins de Compostelle (presbytère)

Cérémonie à 18h à la chapelle

Distance 6.6km retour au gîte en covoiturage

Oragnisé par Jakobia Senpere. .

Presbytère 91 Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 12 51 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche Jacquaire

L’événement Marche Jacquaire Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Pays Basque