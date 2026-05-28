Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Amotz 2026

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 13:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Programme

Lundi 13

Journée des amoztar au restaurant mendionande.

13h00 Repas au restaurant Mendionde sur réservation au 05.59.47.36.31.

Soirée animée par le groupe “Los Piquillos” .

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 36 31

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English :

L’événement Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque