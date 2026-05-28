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Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle lundi 13 juillet 2026.

Ville : 64310 Saint-Pée-sur-Nivelle

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Amotz 2026

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Programme
Lundi 13
Journée des amoztar au restaurant mendionande.
13h00 Repas au restaurant Mendionde sur réservation au 05.59.47.36.31.
Soirée animée par le groupe “Los Piquillos”   .

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 36 31 

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English :

L’événement Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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