Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle
Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle mardi 14 juillet 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Fêtes d’Amotz 2026
Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Programme
Mardi 14
14h00 Tournoi de mus au trinquet Mendionde.
Inscription à 12€ au 07.78.17.51.08 ou sur place (13h00)
300 euros pour les vainqueurs 100 euros pour les finalistes
Bar et grillades sur place. .
Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 17 51 08
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English :
L’événement Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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