Saint-Pée-sur-Nivelle

Fêtes d’Amotz 2026

Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Programme

Mardi 14

14h00 Tournoi de mus au trinquet Mendionde.

Inscription à 12€ au 07.78.17.51.08 ou sur place (13h00)

300 euros pour les vainqueurs 100 euros pour les finalistes

Bar et grillades sur place. .

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 17 51 08

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English :

L’événement Fêtes d’Amotz 2026 Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Pays Basque