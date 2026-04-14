Concours de cocarde Mimizan
Concours de cocarde Mimizan jeudi 16 juillet 2026.
Mimizan
Concours de cocarde
Arènes de Mimizan plage Mimizan Landes
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:30:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
21h30 23h00
Concours de cocarde
Tarifs 8€ et 4€ pour les de 12 ans .
Arènes de Mimizan plage Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 14 45 07 torosenmimizan@gmail.com
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English : Concours de cocarde
L’événement Concours de cocarde Mimizan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Mimizan
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