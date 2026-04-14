Mimizan

Concours de cocarde

Arènes de Mimizan plage Mimizan Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:30:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

21h30 23h00

Concours de cocarde

Tarifs 8€ et 4€ pour les de 12 ans .

Arènes de Mimizan plage Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 14 45 07 torosenmimizan@gmail.com

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English : Concours de cocarde

L’événement Concours de cocarde Mimizan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Mimizan