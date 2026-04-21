Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan

Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan

Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Gare de l'Art

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Mimizan

Le fonds d’œuvres de la gare

Gare de l’Art Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03

La Gare de l’Art dévoile une sélection variée de ses collections permanentes, accumulées au fil des années. Cette exposition met en lumière la richesse et la diversité des artistes locaux qui font battre le cœur du territoire.

Vernissage le 03/07 à 19h00
Les horaires d’ouvertures sont le
Samedi et dimanche 10-12h et 14h-18h

Plus d ‘information sur notre site
https://lagaredelart.wixsite.com/garedelart   .

Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le fonds d’œuvres de la gare

L’événement Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan

À voir aussi à Mimizan (Landes)