Mimizan

Le fonds d’œuvres de la gare

Gare de l’Art Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La Gare de l’Art dévoile une sélection variée de ses collections permanentes, accumulées au fil des années. Cette exposition met en lumière la richesse et la diversité des artistes locaux qui font battre le cœur du territoire.

Vernissage le 03/07 à 19h00

Les horaires d’ouvertures sont le

Samedi et dimanche 10-12h et 14h-18h

Plus d ‘information sur notre site

https://lagaredelart.wixsite.com/garedelart .

Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le fonds d’œuvres de la gare

L’événement Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan