Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan
Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan vendredi 3 juillet 2026.
Mimizan
Le fonds d’œuvres de la gare
Gare de l’Art Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La Gare de l’Art dévoile une sélection variée de ses collections permanentes, accumulées au fil des années. Cette exposition met en lumière la richesse et la diversité des artistes locaux qui font battre le cœur du territoire.
Vernissage le 03/07 à 19h00
Les horaires d’ouvertures sont le
Samedi et dimanche 10-12h et 14h-18h
Plus d ‘information sur notre site
https://lagaredelart.wixsite.com/garedelart .
Gare de l’Art Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Le fonds d’œuvres de la gare
L’événement Le fonds d’œuvres de la gare Mimizan a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan
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