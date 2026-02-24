Concours de cracher de bigorneaux Poste de secours n°2 Cabourg

Cabourg

Concours de cracher de bigorneaux

Poste de secours n°2 Plage de Cabourg Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Un événement aussi insolite que convivial s’invite à Cabourg avec le concours de cracher de bigorneaux, organisé par le Lions Club Cabourg Normandie !

Dans une ambiance légère et festive, petits et grands pourront découvrir cette animation originale au profit de la SNSM.

Un événement aussi insolite que convivial s’invite à Cabourg avec le concours de cracher de bigorneaux, organisé par le Lions Club Cabourg Normandie !

Dans une ambiance légère et festive, petits et grands pourront découvrir cette animation originale au profit de la SNSM. .

Poste de secours n°2 Plage de Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 89 99 92 29

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English : Concours de cracher de bigorneaux

An event as unusual as it is friendly is coming to Cabourg with the periwinkle spitting competition, organised by the Lions Club Cabourg Normandie!

In a light-hearted and festive atmosphere, young and old alike can enjoy this original event in aid of the SNSM.

L’événement Concours de cracher de bigorneaux Cabourg a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Cabourg