Concours de cracher de bigorneaux Poste de secours n°2 Cabourg
Concours de cracher de bigorneaux Poste de secours n°2 Cabourg dimanche 24 mai 2026.
Cabourg
Concours de cracher de bigorneaux
Poste de secours n°2 Plage de Cabourg Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Un événement aussi insolite que convivial s’invite à Cabourg avec le concours de cracher de bigorneaux, organisé par le Lions Club Cabourg Normandie !
Dans une ambiance légère et festive, petits et grands pourront découvrir cette animation originale au profit de la SNSM.
Un événement aussi insolite que convivial s’invite à Cabourg avec le concours de cracher de bigorneaux, organisé par le Lions Club Cabourg Normandie !
Dans une ambiance légère et festive, petits et grands pourront découvrir cette animation originale au profit de la SNSM. .
Poste de secours n°2 Plage de Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 89 99 92 29
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English : Concours de cracher de bigorneaux
An event as unusual as it is friendly is coming to Cabourg with the periwinkle spitting competition, organised by the Lions Club Cabourg Normandie!
In a light-hearted and festive atmosphere, young and old alike can enjoy this original event in aid of the SNSM.
L’événement Concours de cracher de bigorneaux Cabourg a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Cabourg
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