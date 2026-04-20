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Trail de l’Estuaire de la Dives Départ de la plage en face de Sweet Home Cabourg

Trail de l’Estuaire de la Dives Départ de la plage en face de Sweet Home Cabourg dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Départ de la plage en face de Sweet Home

Adresse : 62 Avenue Charles de Gaulle

Ville : 14390 Cabourg

Département : Calvados

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Cabourg

Trail de l’Estuaire de la Dives

Départ de la plage en face de Sweet Home 62 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Le plus grand trail de la Côte Fleurie fait son retour à l’occasion de sa 7e édition !
Plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux sont proposés
– 9h Trail de la Corniche au départ de Cabourg
– 9h30 Trail gourmand
– 11h Randonnée gourmande
– 11h Trail des 100 marches
Le plus grand trail de la Côte Fleurie fait son retour à l’occasion de sa 7e édition !

Plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux sont proposés
– 9h Trail de la Corniche au départ de Cabourg (35km)
– 9h30 Trail gourmand (16km)
– 11h Randonnée gourmande (10km)
– 11h Trail des 100 marches avec un départ depuis Dives-sur-Mer (10km)

De quoi profiter pleinement des paysages tout en relevant un défi sportif dans une ambiance dynamique et conviviale. Inscription obligatoire.   .

Départ de la plage en face de Sweet Home 62 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie   edac.club14@gmail.com

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English : Trail de l’Estuaire de la Dives

The biggest trail on the Côte Fleurie is back for its 7th edition!
There are several routes to suit all abilities:
– 9am: Trail de la Corniche starting from Cabourg
– 9.30am: Gourmet Trail
– 11am: Gourmet walk
– 11am: 100 Steps Trail

L’événement Trail de l’Estuaire de la Dives Cabourg a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cabourg

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