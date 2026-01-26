Concours de Danse de la Charente-Maritime 2026 (5ème édition) Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Concours de Danse de la Charente-Maritime 2026 (5ème édition)

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’ASSEM 17 avec le soutien du Conseil Départemental et de la CDC de la Haute-Saintonge, vous invite à venir découvrir les meilleurs talents régionaux lors du 4ème concours de danse de la Charente-Maritime au Centre des Congrès de Haute-Saintonge.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 77 06

English :

ASSEM 17, with the support of the Conseil Départemental and the CDC de la Haute-Saintonge, invites you to come and discover the best regional talent at the 4th Charente-Maritime dance competition at the Centre des Congrès de Haute-Saintonge.

