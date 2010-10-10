CONCOURS DE DANSE VARIATION DANCE Lamalou-les-Bains
CONCOURS DE DANSE VARIATION DANCE Lamalou-les-Bains dimanche 3 mai 2026.
Lamalou-les-Bains
CONCOURS DE DANSE VARIATION DANCE
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Concours de danse Variation Dance
Au Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains
Le Dimanche 3 mai 2026
À partir de 8h
Renseignement au 06 12 58 82 22
Le Théâtre Municipal accueille une journée placée sous le signe du mouvement et de la passion avec le concours de danse Variation Dance
Concours de danse Variation Dance
Lieu Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains
Date Dimanche 3 mai 2026
Horaire À partir de 8h
Renseignements 06 12 58 82 22
Le Théâtre Municipal accueille une journée placée sous le signe du mouvement et de la passion avec le concours de danse Variation Dance. Tout au long de la journée, danseurs amateurs et confirmés se succèdent sur scène dans une diversité de styles danse contemporaine, jazz, classique et moderne. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse et les amateurs de spectacles vivants. .
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 12 58 82 22
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English :
Variation Dance Competition
At the Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains
Sunday, May 3, 2026
Starting at 8am
Information at 06 12 58 82 22
The Théâtre Municipal hosts a day of movement and passion with the Variation Dance competition
L’événement CONCOURS DE DANSE VARIATION DANCE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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