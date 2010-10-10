Lamalou-les-Bains

CONCOURS DE DANSE VARIATION DANCE

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Concours de danse Variation Dance

Au Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains

Le Dimanche 3 mai 2026

À partir de 8h

Renseignement au 06 12 58 82 22

Le Théâtre Municipal accueille une journée placée sous le signe du mouvement et de la passion avec le concours de danse Variation Dance

Concours de danse Variation Dance

Lieu Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains

Date Dimanche 3 mai 2026

Horaire À partir de 8h

Renseignements 06 12 58 82 22

Le Théâtre Municipal accueille une journée placée sous le signe du mouvement et de la passion avec le concours de danse Variation Dance. Tout au long de la journée, danseurs amateurs et confirmés se succèdent sur scène dans une diversité de styles danse contemporaine, jazz, classique et moderne. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de danse et les amateurs de spectacles vivants. .

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 12 58 82 22

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English :

Variation Dance Competition

At the Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains

Sunday, May 3, 2026

Starting at 8am

Information at 06 12 58 82 22

The Théâtre Municipal hosts a day of movement and passion with the Variation Dance competition

L’événement CONCOURS DE DANSE VARIATION DANCE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB