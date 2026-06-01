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Concours de dressage Chamarandes-Choignes

Concours de dressage Chamarandes-Choignes

Concours de dressage Chamarandes-Choignes dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Carrières de Choignes

Ville : 52000 Chamarandes-Choignes

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chamarandes-Choignes

Concours de dressage

Carrières de Choignes Chamarandes-Choignes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Buvette et restauration sur place.   .

Carrières de Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 22 98 

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English :

L’événement Concours de dressage Chamarandes-Choignes a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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