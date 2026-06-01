Concours de dressage Chamarandes-Choignes
Concours de dressage Chamarandes-Choignes dimanche 21 juin 2026.
Chamarandes-Choignes
Concours de dressage
Carrières de Choignes Chamarandes-Choignes Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Buvette et restauration sur place. .
Carrières de Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 22 98
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English :
L’événement Concours de dressage Chamarandes-Choignes a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne