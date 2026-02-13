Concours de saut d’obstacles, Cercle Hippique Chaumont-Choignes, Chamarandes-Choignes

Concours de saut d’obstacles 21 – 28 juin Cercle Hippique Chaumont-Choignes Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T08:00:00+02:00 – 2026-06-21T08:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T07:30:00+02:00 – 2026-06-28T10:00:00+02:00

Cercle Hippique Chaumont-Choignes 12 rue de Chaumont 52000 chamarandes choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est

Concours départemental de saut d’obstacles inscrit dans le circuit départemental. Equitation Saut d’obstacle