MARDIS AUX ARCHIVES PALEOGRAPHIE MEDIEVALE Chamarandes-Choignes

MARDIS AUX ARCHIVES PALEOGRAPHIE MEDIEVALE

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-MARNE Chamarandes-Choignes Haute-Marne

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Tout public

Vous souhaitez vous initier à la lecture des textes anciens ou progresser dans votre apprentissage ?

Chaque premier mardi du mois, un atelier paléographie vous est proposé !

Par Elisabeth CHARRON et Benjamin COUVREUX des Archives départementales de la Haute-Marne

Paléographie médiévale mardi 2 décembre 2025 et 6 janvier 2026

Paléographie moderne mardi 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 2026, entrée libre .

