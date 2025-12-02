MARDIS AUX ARCHIVES PALEOGRAPHIE MEDIEVALE Chamarandes-Choignes
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-MARNE Chamarandes-Choignes Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Tout public
Vous souhaitez vous initier à la lecture des textes anciens ou progresser dans votre apprentissage ?
Chaque premier mardi du mois, un atelier paléographie vous est proposé !
Par Elisabeth CHARRON et Benjamin COUVREUX des Archives départementales de la Haute-Marne
Paléographie médiévale mardi 2 décembre 2025 et 6 janvier 2026
Paléographie moderne mardi 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai et 2 juin 2026, entrée libre .
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA HAUTE-MARNE Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 33 54 archives.departementales@haute-marne.fr
