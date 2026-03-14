Concours de Dressage International 4* Jiva Hill Jiva Hill Events Crozet
Concours de Dressage International 4* Jiva Hill Jiva Hill Events Crozet vendredi 26 juin 2026.
Concours de Dressage International 4* Jiva Hill
Jiva Hill Events 889 route d’Harée Crozet Ain
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Les meilleurs cavaliers de la discipline réunis pour un spectacle d’exception
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Jiva Hill Events 889 route d’Harée Crozet 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 49 74 43 info@jivahillstables.com
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English : 4* International Dressage Competition Jiva Hill
The best riders in the sport come together for an exceptional show
L’événement Concours de Dressage International 4* Jiva Hill Crozet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays de Gex