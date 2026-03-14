Concours de Dressage International 4* Jiva Hill Jiva Hill Events Crozet

Concours de Dressage International 4* Jiva Hill

Jiva Hill Events 889 route d’Harée Crozet Ain

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Les meilleurs cavaliers de la discipline réunis pour un spectacle d’exception

.

Jiva Hill Events 889 route d’Harée Crozet 01170 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 49 74 43 info@jivahillstables.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 4* International Dressage Competition Jiva Hill

The best riders in the sport come together for an exceptional show

L’événement Concours de Dressage International 4* Jiva Hill Crozet a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays de Gex