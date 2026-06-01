Concours de fauchage et chorale Lostanges
Concours de fauchage et chorale Lostanges dimanche 7 juin 2026.
Lostanges
Concours de fauchage et chorale
Bourg Lostanges Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Adresse, précision et rapidité seront au rendez-vous lors de notre grand concours de fauchage ! Que vous soyez passionné, amateur ou simple curieux, venez admirer le savoir-faire des participants dans une ambiance festive. Inscriptions pour le concours sur place
Dans l’après-midi, venez écouter le chœur des hommes Amistat à la salle polyvalente, suivi d’un repas grillades sur braséro. La réservation pour le repas est conseillée .
Bourg Lostanges 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 81 31 18
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English : Concours de fauchage et chorale
L’événement Concours de fauchage et chorale Lostanges a été mis à jour le 2026-06-01 par Corrèze Tourisme