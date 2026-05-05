Visite de l’église Saint-Pierre et de la chapelle Saint-Roch, Église Saint-Pierre, Lostanges

Visite de l’église Saint-Pierre et de la chapelle Saint-Roch 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À Lostanges, en Corrèze, partez à la découverte de deux édifices emblématiques du patrimoine local.

À 14 h 30, la visite débutera à l’église Saint-Pierre, située dans le bourg. Restaurée au début des années 2010, elle conserve un remarquable retable du XVIIᵉ siècle, classé au titre des Monuments historiques. Réalisé par l’atelier Tournié de Gourdon, cet ensemble polychrome, parfois décrit comme un « tabernacle à ailes », témoigne du raffinement de l’art religieux baroque en Corrèze. La présentation sera assurée par H. Piederrière.

À 16 h, la découverte se poursuivra à la chapelle Saint-Roch de Blavignac. Ancienne chapelle liée aux chevaliers de l’ordre de Malte, elle fut consacrée à saint Roch au début du XVIIᵉ siècle. Récemment restaurée, elle offre un bel exemple de patrimoine rural, discret et précieux, au cœur du village.

Église Saint-Pierre 477 Le Bourg, 19500 Lostanges Lostanges 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Située au cœur du bourg de Lostanges, l’église Saint-Pierre est un édifice discret qui s’inscrit pleinement dans le paysage rural de la Corrèze. Remaniée au fil des siècles, elle présente une architecture simple et harmonieuse, caractéristique des églises de village, où la sobriété extérieure contraste avec la richesse de certains éléments intérieurs.

À l’intérieur, l’attention se porte notamment sur un remarquable retable du XVIIᵉ siècle, classé au titre des Monuments historiques. Par son décor sculpté et polychrome, il témoigne du raffinement de l’art religieux de cette époque et constitue l’un des principaux trésors de l’église.

Lieu de culte mais aussi témoin de la vie locale à travers les siècles, l’église Saint-Pierre de Lostanges offre aujourd’hui aux visiteurs une atmosphère paisible, propice à la découverte d’un patrimoine à la fois simple et précieux.

Journées européennes du patrimoine 2026