Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026 Stade Municipal Étang-sur-Arroux

Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026

Stade Municipal Rue Boutillon Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Sporting Club Etangois propose la 27ème Edition de l’Homme le plus Fort du Morvan et la 9ème édition de la Femme la plus Forte du Morvan. .

Stade Municipal Rue Boutillon Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté hommeleplusfort@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026

L’événement Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026 Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-01-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)