Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026 Stade Municipal Étang-sur-Arroux
Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026 Stade Municipal Étang-sur-Arroux dimanche 14 juin 2026.
Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026
Stade Municipal Rue Boutillon Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Sporting Club Etangois propose la 27ème Edition de l’Homme le plus Fort du Morvan et la 9ème édition de la Femme la plus Forte du Morvan. .
Stade Municipal Rue Boutillon Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté hommeleplusfort@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026
L’événement Concours de la Femme et de l’Homme les Plus Forts du Morvan 2026 Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-01-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)