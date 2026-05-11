Fête de la musique Rue de Toulon Étang-sur-Arroux

Étang-sur-Arroux

Fête de la musique

Rue de Toulon Champ de foire Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des Fêtes d’Etang-sur-Arroux vous attend dans le cadre harmonieux que nous offrent les bords de l’Arroux, sur le Champ de Foire, en plein air.

Buvette et petite restauration sur place, tout au long de la soirée.

Au programme

18h/20h scène ouverte. Les personnes intéressées devront prendre contact par mail

20h/22h LOVINGSTONE, groupe local qui nous proposera un set ROLLING STONES et un set diversifié

22h/0h00 LONDON CALLING pour une ambiance POP anglaise

Sonorisation et lumières assurées par un professionnel.

Les bénévoles du Comité vous préparent un accueil sympathique et chaleureux, pour vous accompagner tout au long de la soirée et vous garantir une joyeuse fête de la musique !

Plus d’infos sur le site web du comité des fêtes d’Etang-sur-Arroux. .

Rue de Toulon Champ de foire Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 07 03 02 comitedesfetes.etang71@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)