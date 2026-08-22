AGENDA · Damigny
Concours de la meilleur tarte aux pommes Damigny
samedi 3 octobre 2026 · Damigny
Informations pratiques
Damigny
Concours de la meilleur tarte aux pommes
Rue du Chemin de Maure Damigny Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Participez vous aussi au concours de la meilleur tarte aux pommes à l’occasion de la journée cidricole à Damigny !
Inscription avant le 30 septembre .
Rue du Chemin de Maure Damigny 61250 Orne Normandie +33 6 81 12 84 76 duvergeralacave61@gmail.com
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English : Concours de la meilleur tarte aux pommes
L’événement Concours de la meilleur tarte aux pommes Damigny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT CUA ALENCON
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