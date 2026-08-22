Informations pratiques

Damigny

Concours de la meilleur tarte aux pommes

Rue du Chemin de Maure Damigny Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Participez vous aussi au concours de la meilleur tarte aux pommes à l’occasion de la journée cidricole à Damigny !

Inscription avant le 30 septembre .

Rue du Chemin de Maure Damigny 61250 Orne Normandie +33 6 81 12 84 76 duvergeralacave61@gmail.com

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English : Concours de la meilleur tarte aux pommes

L’événement Concours de la meilleur tarte aux pommes Damigny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT CUA ALENCON