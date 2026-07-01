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AGENDA · Cosges

Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes Rue du Cordeau Cosges

samedi 25 juillet 2026 · Rue du Cordeau · Cosges

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Cordeau
Adresse
Ferme Aloïs Rebouillat
Ville
39140 Cosges
Département
Jura
Tarif
12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Cosges

Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes

Rue du Cordeau Ferme Aloïs Rebouillat Cosges Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Élevage de vaches laitières Concours de labour Au programme château gonflable, buvette, tracto-force, tir à la corde, marché de producteurs, exposition de matériel.
Repas taboulé, frites, bœuf mariné, fromage, dessert.
Menu enfant frites, saucisse, dessert.   .

Rue du Cordeau Ferme Aloïs Rebouillat Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 34 09 92 

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English : Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes

L’événement Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes Cosges a été mis à jour le 2026-07-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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