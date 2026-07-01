Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes Rue du Cordeau Cosges

Informations pratiques

Cosges

Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes

Rue du Cordeau Ferme Aloïs Rebouillat Cosges Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Élevage de vaches laitières Concours de labour Au programme château gonflable, buvette, tracto-force, tir à la corde, marché de producteurs, exposition de matériel.

Repas taboulé, frites, bœuf mariné, fromage, dessert.

Menu enfant frites, saucisse, dessert. .

Rue du Cordeau Ferme Aloïs Rebouillat Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 34 09 92

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English : Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes

L’événement Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes Cosges a été mis à jour le 2026-07-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)