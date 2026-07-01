Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes Rue du Cordeau Cosges
samedi 25 juillet 2026 · Rue du Cordeau · Cosges
Informations pratiques
Cosges
Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes
Rue du Cordeau Ferme Aloïs Rebouillat Cosges Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Élevage de vaches laitières Concours de labour Au programme château gonflable, buvette, tracto-force, tir à la corde, marché de producteurs, exposition de matériel.
Repas taboulé, frites, bœuf mariné, fromage, dessert.
Menu enfant frites, saucisse, dessert. .
Rue du Cordeau Ferme Aloïs Rebouillat Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 34 09 92
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English : Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes
L’événement Concours de labour Au cœur de nos fermes jurassiennes Cosges a été mis à jour le 2026-07-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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