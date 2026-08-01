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AGENDA · Tantonville

Concours de labour cantonale Tantonville

samedi 15 août 2026 · Tantonville

Concours de labour cantonale Tantonville

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
54116 Tantonville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Tantonville

Concours de labour cantonale

Tantonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-15
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16

Après la finale régionale de l’an dernier, nous revenons cette année avec un évènement plus local, mais pas moins festif !
Spoiler des bonhommes de paille vont peut-être apparaître dans le Saintois

Samedi Restauration et bal
Dimanche concours et restauration/buvetteTout public
0  .

Tantonville 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After last year’s regional finals, we’re back this year with a more local—but no less festive—event!
Spoiler: Straw men might just show up in the Saintois region

Saturday: Food and dance
Sunday: Contest and food/refreshments

L’événement Concours de labour cantonale Tantonville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT DU PAYS DU SAINTOIS