Concours de labour cantonale Tantonville
samedi 15 août 2026 · Tantonville
Informations pratiques
Tantonville
Concours de labour cantonale
Tantonville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-15
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Après la finale régionale de l’an dernier, nous revenons cette année avec un évènement plus local, mais pas moins festif !
Spoiler des bonhommes de paille vont peut-être apparaître dans le Saintois
Samedi Restauration et bal
Dimanche concours et restauration/buvetteTout public
0 .
Tantonville 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
After last year’s regional finals, we’re back this year with a more local—but no less festive—event!
Spoiler: Straw men might just show up in the Saintois region
Saturday: Food and dance
Sunday: Contest and food/refreshments
L’événement Concours de labour cantonale Tantonville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT DU PAYS DU SAINTOIS