Informations pratiques

Tantonville

Concours de labour cantonale

Tantonville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15 2026-08-16

Après la finale régionale de l’an dernier, nous revenons cette année avec un évènement plus local, mais pas moins festif !

Spoiler des bonhommes de paille vont peut-être apparaître dans le Saintois

Samedi Restauration et bal

Dimanche concours et restauration/buvetteTout public

0 .

Tantonville 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

After last year’s regional finals, we’re back this year with a more local—but no less festive—event!

Spoiler: Straw men might just show up in the Saintois region

Saturday: Food and dance

Sunday: Contest and food/refreshments

L’événement Concours de labour cantonale Tantonville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT DU PAYS DU SAINTOIS