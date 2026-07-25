AGENDA · Saint-Martin-Sainte-Catherine
Concours de labour Saint-Martin-Sainte-Catherine
samedi 1 août 2026 · Saint-Martin-Sainte-Catherine
Informations pratiques
Saint-Martin-Sainte-Catherine
Concours de labour
Le Puy l’Épine Saint-Martin-Sainte-Catherine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Les Jeunes Agriculteurs organisent un concours de labour.
Buvette et restauration sur place.
Renseignement 06 73 45 74 88 .
Le Puy l’Épine Saint-Martin-Sainte-Catherine 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 45 74 88
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English : Concours de labour
L’événement Concours de labour Saint-Martin-Sainte-Catherine a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Creuse Sud Ouest