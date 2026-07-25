Informations pratiques

Saint-Martin-Sainte-Catherine

Concours de labour

Le Puy l’Épine Saint-Martin-Sainte-Catherine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les Jeunes Agriculteurs organisent un concours de labour.

Buvette et restauration sur place.

Renseignement 06 73 45 74 88 .

Le Puy l’Épine Saint-Martin-Sainte-Catherine 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 45 74 88

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English : Concours de labour

L’événement Concours de labour Saint-Martin-Sainte-Catherine a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Creuse Sud Ouest