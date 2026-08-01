Informations pratiques

Vicq

Concours de labour

Bourg Vicq Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Inscription avant le 19/08. Repas, buvette, exposition et loto.

.

Bourg Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 98 87 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Register by August 19. Meal, refreshments, exhibition, and bingo.

L’événement Concours de labour Vicq a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Val de Sioule