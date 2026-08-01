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AGENDA · Vicq

Concours de labour Vicq

samedi 22 août 2026 · Vicq

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Bourg
Ville
03450 Vicq
Département
Allier
Tarif
20 20 repas

Vicq

Concours de labour

Bourg Vicq Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Inscription avant le 19/08. Repas, buvette, exposition et loto.
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Bourg Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 98 87 16 

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English :

Register by August 19. Meal, refreshments, exhibition, and bingo.

L’événement Concours de labour Vicq a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Val de Sioule

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