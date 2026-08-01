AGENDA · Vicq
Concours de labour Vicq
samedi 22 août 2026 · Vicq
Informations pratiques
Vicq
Concours de labour
Bourg Vicq Allier
Tarif : 20 – 20 – EUR
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Inscription avant le 19/08. Repas, buvette, exposition et loto.
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Bourg Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 98 87 16
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English :
Register by August 19. Meal, refreshments, exhibition, and bingo.
L’événement Concours de labour Vicq a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Val de Sioule
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