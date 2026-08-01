Concours de lancés de choses improbables ! Restaurant bar Le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois
samedi 15 août 2026 · Restaurant bar Le Clos des Lilas · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Concours de lancés de choses improbables !
Restaurant bar Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Concours de lancés de choses improbables !
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Restaurant bar Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30 leclosdeslilas.chatillon@gmail.com
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English :
Unusual Object Throwing Contest!
L’événement Concours de lancés de choses improbables ! Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois
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