Concours de lancés de choses improbables ! Restaurant bar Le Clos des Lilas Châtillon-en-Diois

samedi 15 août 2026 · Restaurant bar Le Clos des Lilas · Châtillon-en-Diois

Informations pratiques

Châtillon-en-Diois

Concours de lancés de choses improbables !

Restaurant bar Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Concours de lancés de choses improbables !

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Restaurant bar Le Clos des Lilas 100 route de Menée Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 67 48 30 leclosdeslilas.chatillon@gmail.com

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English :

Unusual Object Throwing Contest!

L’événement Concours de lancés de choses improbables ! Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois