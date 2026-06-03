Concours de palets Caulnes
Concours de palets Caulnes dimanche 19 juillet 2026.
Caulnes
Concours de palets
Terrain de sport Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’association Les Korrigans Électroniques organise un grand concours de palets sur planches neuves le dimanche 19 juillet 2026 au terrain des sports de Caulnes.
Individuel & Doublette
Les participants pourront profiter d’une journée conviviale autour de ce sport traditionnel breton, dans une ambiance festive et chaleureuse.
Restauration sur place avec jambon grillé. .
Terrain de sport Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 63 17 01
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English :
L’événement Concours de palets Caulnes a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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