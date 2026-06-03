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Concours de palets Caulnes

Concours de palets Caulnes dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Terrain de sport

Ville : 22350 Caulnes

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Caulnes

Concours de palets

Terrain de sport Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

L’association Les Korrigans Électroniques organise un grand concours de palets sur planches neuves le dimanche 19 juillet 2026 au terrain des sports de Caulnes.
Individuel & Doublette
Les participants pourront profiter d’une journée conviviale autour de ce sport traditionnel breton, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Restauration sur place avec jambon grillé.   .

Terrain de sport Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 63 17 01 

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English :

L’événement Concours de palets Caulnes a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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