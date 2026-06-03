Caulnes

Concours de palets

Terrain de sport Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’association Les Korrigans Électroniques organise un grand concours de palets sur planches neuves le dimanche 19 juillet 2026 au terrain des sports de Caulnes.

Individuel & Doublette

Les participants pourront profiter d’une journée conviviale autour de ce sport traditionnel breton, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Restauration sur place avec jambon grillé. .

Terrain de sport Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 63 17 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de palets Caulnes a été mis à jour le 2026-06-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme