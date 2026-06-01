Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes
Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 30 juin 2026.
Caulnes
Séance bébé lecteur
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 11:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Histoires, de vacances au soleil et à la mer…
Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.
Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
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English :
L’événement Séance bébé lecteur Caulnes a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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