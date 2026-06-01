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Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes

Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 30 juin 2026.

Lieu
Rue de la Ville Chérel
Adresse
Médiathèque
Ville
22350 Caulnes
Département
Côtes-d'Armor
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Caulnes

Séance bébé lecteur

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 11:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Histoires, de vacances au soleil et à la mer…

Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.

Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.   .

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22 

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English :

L’événement Séance bébé lecteur Caulnes a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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