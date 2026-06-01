Séance bébé lecteur Rue de la Ville Chérel Caulnes mardi 30 juin 2026.

Caulnes

Séance bébé lecteur

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-06-30 11:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Histoires, de vacances au soleil et à la mer…

Animation d’éveil autour du livre pour les tout-petits petites histoires, comptines et jeux de doigts.

Sur inscription obligatoire pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .

Rue de la Ville Chérel Médiathèque Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

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English :

L’événement Séance bébé lecteur Caulnes a été mis à jour le 2026-06-26 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme