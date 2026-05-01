Montertelot

Concours de palets

Stade de football Montertelot Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’Élan Montertelotais vous donne rendez-vous au stade de football de Montertelot pour une journée de concours de palets ! Dès 9h, le concours individuel lancera les festivités, suivi à 14h du concours en doublette. Sur place, buvette et restauration (paiement CB possible) pour se régaler entre deux parties ou simplement profiter de l’ambiance. Que vous veniez jouer ou simplement profiter de l’ambiance, tout le monde est le bienvenu ! .

Stade de football Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 71 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de palets Montertelot a été mis à jour le 2026-05-05 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande