Concours de palets Rue du clos clin Pleurtuit

Pleurtuit

Concours de palets

Rue du clos clin Espace multisports Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’association Palets Pleurtuisiens organise cette année encore son concours externe ouvert à tous (adultes et adolescents).

Les inscriptions auront lieu sur place à partir de 13 h.

Début des parties (doublettes) à 14 h.

Sur place buvette et petite restauration.

Renseignements au 06 62 61 84 51 ou 06 31 99 52 77. .

Rue du clos clin Espace multisports Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 99 52 77

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English :

L’événement Concours de palets Pleurtuit a été mis à jour le 2026-04-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme