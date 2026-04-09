Concours de palets Rue du clos clin Pleurtuit
Concours de palets Rue du clos clin Pleurtuit samedi 18 juillet 2026.
Pleurtuit
Concours de palets
Rue du clos clin Espace multisports Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:00:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18
L’association Palets Pleurtuisiens organise cette année encore son concours externe ouvert à tous (adultes et adolescents).
Les inscriptions auront lieu sur place à partir de 13 h.
Début des parties (doublettes) à 14 h.
Sur place buvette et petite restauration.
Renseignements au 06 62 61 84 51 ou 06 31 99 52 77. .
Rue du clos clin Espace multisports Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 99 52 77
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English :
L’événement Concours de palets Pleurtuit a été mis à jour le 2026-04-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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