Médiathèque Découverte du Tufting Médiathèque Pleurtuit

Informations pratiques

Pleurtuit

Médiathèque Découverte du Tufting

Médiathèque 2 rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Les bénévoles de la médiathèque vous proposent de découvrir le tufting.

Grâce à la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine, nous tenons à votre disposition l’outillage nécessaire à la découverte de cette pratique ! .

Médiathèque 2 rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 12 20

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English :

L’événement Médiathèque Découverte du Tufting Pleurtuit a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme