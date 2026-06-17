Ludik Soirée jeux en famille sur la route des vacances Maison des associations Pleurtuit mercredi 1 juillet 2026.

Pleurtuit

Ludik Soirée jeux en famille sur la route des vacances

Maison des associations 5, rue du Bois Thomelin Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Nous vous invitons à une expédition ludique et familiale inoubliable !

Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la joie, où petits et grands pourront s’amuser ensemble.

À quoi s’attendre ?

Des jeux, des défis et un univers coloré qui stimulera l’imagination des grands et des petits !

Petite restauration payante sur place.

Gratuit et ouvert à tous et toutes. .

Maison des associations 5, rue du Bois Thomelin Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32

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English :

L’événement Ludik Soirée jeux en famille sur la route des vacances Pleurtuit a été mis à jour le 2026-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme