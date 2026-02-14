Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit
Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit mardi 30 juin 2026.
Pleurtuit
Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone
Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
La Communauté de Communes Côte d’Émeraude, en partenariat avec l’association AGIRabcd, vous propose un nouvel atelier.
Atelier numérique du jour comprendre les types de connexion et apprendre à partager sa connexion internet.
Gratuit.
Sur inscription. .
Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 11 01 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine)
- Atelier crêpes Rozell et Spanell Pleurtuit 9 mai 2026
- Samedi partage D’une maille à l’autre Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit 9 mai 2026
- Braderie de l’école Saint-Pierre Pleurtuit 10 mai 2026
- Balade olfactive au Domaine du Montmarin Lieu-dit Le Montmarin Pleurtuit 16 mai 2026
- Atelier numérique Le smartphone en pratique Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit 19 mai 2026