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Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit

Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit mardi 30 juin 2026.

Lieu : Communauté de Communes Côte d’Émeraude

Adresse : 1 Esplanade des Équipages

Ville : 35730 Pleurtuit

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pleurtuit

Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 10:00:00
fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :
2026-06-30

La Communauté de Communes Côte d’Émeraude, en partenariat avec l’association AGIRabcd, vous propose un nouvel atelier.

Atelier numérique du jour comprendre les types de connexion et apprendre à partager sa connexion internet.

Gratuit.
Sur inscription.   .

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 11 01 13 

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English :

L’événement Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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