Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit

Pleurtuit

Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:00:00

fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30

La Communauté de Communes Côte d’Émeraude, en partenariat avec l’association AGIRabcd, vous propose un nouvel atelier.

Atelier numérique du jour comprendre les types de connexion et apprendre à partager sa connexion internet.

Gratuit.

Sur inscription. .

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 11 01 13

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English :

L’événement Atelier numérique Les types de connexion d’un smartphone Pleurtuit a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme