AGENDA · Pleurtuit
Forum des associations Pleurtuit Pleurtuit
samedi 5 septembre 2026 · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Forum des associations Pleurtuit
Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Retrouvez la plupart des associations pleurtuisiennes à l’occasion du traditionnel Forum de la rentrée.
Entrée libre. .
Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Forum des associations Pleurtuit Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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