Informations pratiques

Pleurtuit

Forum des associations Pleurtuit

Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Retrouvez la plupart des associations pleurtuisiennes à l’occasion du traditionnel Forum de la rentrée.

Entrée libre. .

Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations Pleurtuit Pleurtuit a été mis à jour le 2026-07-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme