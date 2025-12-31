Atelier numérique Sauvegarder ses données sur son téléphone Communauté de Communes Côte d’Émeraude Pleurtuit

Atelier numérique Sauvegarder ses données sur son téléphone

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 10:00:00

fin : 2026-03-31 12:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Atelier numérique du jour sauvegarder ses données sur son téléphone.

Gratuit.

Sur inscription. .

Communauté de Communes Côte d’Émeraude 1 Esplanade des Équipages Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 11 01 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier numérique Sauvegarder ses données sur son téléphone Pleurtuit a été mis à jour le 2025-12-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme