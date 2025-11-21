Apéro Jeux Ludik Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit

Apéro Jeux Ludik

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 22:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Marchands, négociants, spéculateurs en herbe… venez troquer vos jetons contre une soirée ludique !

Ludik vous invite à un apéro-jeux sur le thème du commerce et négoce, où les échanges seront aussi savoureux sur le plateau que dans l’assiette. Jeux de stratégie, de bluff ou de troc vous attendent pour une soirée où l’économie devient un terrain de jeu.

Côté buffet, à quoi faut-il s’attendre ? Des financiers bien dorés, des rouleaux de printemps façon contrat signé ou quelques pièces montées pour les plus ambitieux ? Chaque bouchée sera une transaction gourmande.

Invitez vos partenaires de jeu, vos associés de cœur ou vos concurrents préférés. L’ambiance sera conviviale, les règles accessibles, et les profits garantis… en plaisir partagé !

Réservation fortement recommandée.

12 ans et + .

Rue Brindejonc des Moulinais Maison des associations Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 67 10 64 32

