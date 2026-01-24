Ciné débat Elle entend pas la moto Rue des Frères Lumière Pleurtuit

Ciné débat Elle entend pas la moto

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Elle entend pas la moto Un documentaire de Dominique Fischbach

À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des paysages alpestres, l’histoire du clan se redéploie entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans. Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin d’épreuve et de résilience. La parole émerge enfin, là où le silence a longtemps régné.

La séance sera suivie d’un débat en présence de Clément Graminies diplômé d’un DEA (Master 2 Recherche) en cinéma, rédacteur en chef · Critikat, enseignant en cinéma.

Également en partenariat avec l’association la Diffé’rance, ce ciné débat sera animé par Sandra Sorgniard, responsable pédagogique. .

