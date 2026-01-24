Ciné débat Elle entend pas la moto Rue des Frères Lumière Pleurtuit
Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-07 20:30:00
2026-02-07
Elle entend pas la moto Un documentaire de Dominique Fischbach
À la veille d’une célébration familiale, Manon, jeune femme sourde et lumineuse, rejoint ses parents en Haute-Savoie. Dans la beauté des paysages alpestres, l’histoire du clan se redéploie entre archives familiales et images filmées par la réalisatrice depuis 25 ans. Porté par la force intérieure de Manon, le film trace un chemin d’épreuve et de résilience. La parole émerge enfin, là où le silence a longtemps régné.
La séance sera suivie d’un débat en présence de Clément Graminies diplômé d’un DEA (Master 2 Recherche) en cinéma, rédacteur en chef · Critikat, enseignant en cinéma.
Également en partenariat avec l’association la Diffé’rance, ce ciné débat sera animé par Sandra Sorgniard, responsable pédagogique. .
Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 40 39
