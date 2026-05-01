Affieux

Concours de pêche à Affieux

Etang de Linâtre Affieux Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 13:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Foyer Rural d’Affieux vous convie à son concours de pêche, rendez-vous à l’étang de Linâtre, dès 7h du matin pour les inscriptions, attention, places limitées !

Tarif 8€, 1 lot par participant.

Ouvert à tous, apporter son matériel.

Sur place buvette et restauration, ambiance conviviale garantie ! .

Etang de Linâtre Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 47 61

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English : Concours de pêche à Affieux

L’événement Concours de pêche à Affieux Affieux a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze