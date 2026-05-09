Vide-greniers d’Affieux Affieux
Vide-greniers d’Affieux Affieux samedi 15 août 2026.
Affieux
Vide-greniers d’Affieux
Stade Affieux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
A l’occasion de la fête du village, dès 8h, un vide-greniers réservé aux particuliers se tiendra sur le stade. Inscriptions obligatoires avant le 12 août. .
Stade Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 47 61
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English : Vide-greniers d’Affieux
L’événement Vide-greniers d’Affieux Affieux a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze