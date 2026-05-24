Soirée Blanche étang de Balème Affieux
Soirée Blanche étang de Balème Affieux samedi 8 août 2026.
Affieux
Soirée Blanche
étang de Balème 30 route de Treignac La Gane Affieux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez assister à cette soirée incontournable organisée par l’association Le Couloir à Papillons !
Un dress-code unique Blanc
Pique-nique champêtre, concert et feu d’artifice pour clôturer cette soirée qui sera festive et dansante dans un cadre unique.
Accès au site à partir de 19h30 (Attention l’accès au site sera régulé cette année par un droit d’entrée de 5 Euros. L’accès sera offert pour toutes les personnes ayant commandé un panier pique-nique.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Les enfants de -12ans bénéficie d’un droit d’entrée gratuit.
Concert à partir de 20h30. Feu d’Artifice à partir de 22h30. Buvette sur place.
Tous les fonds récoltés serviront à financer les actions de préservation des papillons, de sa faune et sa flore, menées par l’association depuis plusieurs années.
Sur réservation .
étang de Balème 30 route de Treignac La Gane Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lecouloirapapillons@gmail.com
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English : Soirée Blanche
L’événement Soirée Blanche Affieux a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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