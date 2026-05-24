Soirée Blanche étang de Balème Affieux

Affieux

Soirée Blanche

étang de Balème 30 route de Treignac La Gane Affieux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez assister à cette soirée incontournable organisée par l’association Le Couloir à Papillons !

Un dress-code unique Blanc

Pique-nique champêtre, concert et feu d’artifice pour clôturer cette soirée qui sera festive et dansante dans un cadre unique.

Accès au site à partir de 19h30 (Attention l’accès au site sera régulé cette année par un droit d’entrée de 5 Euros. L’accès sera offert pour toutes les personnes ayant commandé un panier pique-nique.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Les enfants de -12ans bénéficie d’un droit d’entrée gratuit.

Concert à partir de 20h30. Feu d’Artifice à partir de 22h30. Buvette sur place.

Tous les fonds récoltés serviront à financer les actions de préservation des papillons, de sa faune et sa flore, menées par l’association depuis plusieurs années.

Sur réservation .

étang de Balème 30 route de Treignac La Gane Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine lecouloirapapillons@gmail.com

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English : Soirée Blanche

L’événement Soirée Blanche Affieux a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze