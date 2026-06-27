Informations pratiques

Affieux

Balades secrètes en Corrèze Là où les pierres racontent

Mairie Affieux Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:00:00

fin : 2026-08-25 12:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Et si Affieux vous livrait ses secrets… Nichée dans un écrin de verdure, la commune se découvre au fil de sentiers discrets où chaque détour réserve une découverte. Murs anciens, chemins d’autrefois et vestiges témoignent de la vie de ceux qui ont façonné ce territoire. Ici, les paysages semblent raconter leur histoire et le patrimoine se révèle à qui prend le temps d’observer.

Entre nature et mémoire, la balade invite à ralentir, à écouter et à profiter d’une expérience simple, conviviale et authentique. Partez à la découverte d’Affieux, au fil de sentiers discrets, sur une distance de 7,2 km.

Inscriptions sur place de 8h à 8h45, participation 3€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Les chiens sont interdits (même en laisse). Mettre des chaussures adaptées, prévoir de l’eau. En fonction du temps mettre une protection solaire ou des vêtements adaptés. .

Mairie Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Balades secrètes en Corrèze Là où les pierres racontent

L’événement Balades secrètes en Corrèze Là où les pierres racontent Affieux a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze