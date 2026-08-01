Concours de pêche à Pompadour Etang du Saupiquet Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Arnac-Pompadour

Concours de pêche à Pompadour

Etang du Saupiquet Avenue du Saupiquet Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 07:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concours de pêche à l’étang du Saupiquet organisé par le Roseau Pompadour.

Inscription à 7h30, début du concours à 8h30.

Repas à midi sur réservation au 07 80 58 44 63.

Nombreux lots.

Buffet, buvette, bourriche. .

Etang du Saupiquet Avenue du Saupiquet Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 44 63

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English : Concours de pêche à Pompadour

L’événement Concours de pêche à Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze