Concours de pêche à Pompadour Etang du Saupiquet Arnac-Pompadour
samedi 22 août 2026 · Etang du Saupiquet · Arnac-Pompadour
Informations pratiques
Arnac-Pompadour
Concours de pêche à Pompadour
Etang du Saupiquet Avenue du Saupiquet Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concours de pêche à l’étang du Saupiquet organisé par le Roseau Pompadour.
Inscription à 7h30, début du concours à 8h30.
Repas à midi sur réservation au 07 80 58 44 63.
Nombreux lots.
Buffet, buvette, bourriche. .
Etang du Saupiquet Avenue du Saupiquet Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 44 63
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English : Concours de pêche à Pompadour
L’événement Concours de pêche à Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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