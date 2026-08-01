UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arnac-Pompadour

Concours de pêche à Pompadour Etang du Saupiquet Arnac-Pompadour

samedi 22 août 2026 · Etang du Saupiquet · Arnac-Pompadour

Concours de pêche à Pompadour Etang du Saupiquet Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Etang du Saupiquet
Adresse
Avenue du Saupiquet
Ville
19230 Arnac-Pompadour
Département
Corrèze
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Arnac-Pompadour

Concours de pêche à Pompadour

Etang du Saupiquet Avenue du Saupiquet Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 07:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Concours de pêche à l’étang du Saupiquet organisé par le Roseau Pompadour.
Inscription à 7h30, début du concours à 8h30.
Repas à midi sur réservation au 07 80 58 44 63.
Nombreux lots.
Buffet, buvette, bourriche.   .

Etang du Saupiquet Avenue du Saupiquet Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 44 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pêche à Pompadour

L’événement Concours de pêche à Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Arnac-Pompadour (Corrèze)