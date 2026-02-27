Brocante et vide-grenier à Pompadour Arnac-Pompadour

Brocante et vide-grenier à Pompadour

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

2026-08-22

Brocante et vide-greniers organisés par le Comité des Fêtes de Pompadour.

Tarif emplacement 8 € (4x4m) .

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 30 43 comitedesfetespompadour@gmail.com

