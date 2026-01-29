Fête de la Musique à Pompadour Arnac-Pompadour
Fête de la Musique à Pompadour Arnac-Pompadour samedi 20 juin 2026.
Arnac-Pompadour
Fête de la Musique à Pompadour
Place du château Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique avec des musiciens locaux.
– Golden Phoenix Club (country) 17h30 allée des marronniers et château,
– Chorale Choeur de Loups 18h (brasserie le Canari), 18h45 (brasserie les Remparts),
– Liz Live Music 20h (brasserie les Remparts),
– B. Side 19h30 (Brasserie le Canari),
– Jazz Essemble de Tulle 21h30 (terrasses du château) .
Place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 56 18 comitedesfetespompadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique à Pompadour
L’événement Fête de la Musique à Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Arnac-Pompadour (Corrèze)
- Concours de Saut d’Obstacles Jeunes chevaux Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour 26 mai 2026
- Cercle de lecture à la brasserie Les Remparts Brasserie Les Remparts Arnac-Pompadour 28 mai 2026
- Concours de Saut d’Obstacles Club Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour 31 mai 2026
- Courses hippiques fête des mères Arnac-Pompadour 31 mai 2026
- Festival du Concours Complet, Arnac-Pompadour 4 juin 2026