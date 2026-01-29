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Fête de la Musique à Pompadour Arnac-Pompadour

Fête de la Musique à Pompadour Arnac-Pompadour

Fête de la Musique à Pompadour Arnac-Pompadour samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du château

Ville : 19230 Arnac-Pompadour

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Arnac-Pompadour

Fête de la Musique à Pompadour

Place du château Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la Musique avec des musiciens locaux.
– Golden Phoenix Club (country) 17h30 allée des marronniers et château,
– Chorale Choeur de Loups 18h (brasserie le Canari), 18h45 (brasserie les Remparts),
– Liz Live Music 20h (brasserie les Remparts),
– B. Side 19h30 (Brasserie le Canari),
– Jazz Essemble de Tulle 21h30 (terrasses du château)   .

Place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 56 18  comitedesfetespompadour@gmail.com

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English : Fête de la Musique à Pompadour

L’événement Fête de la Musique à Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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