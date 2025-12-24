Festival du Concours Complet, Arnac-Pompadour

Festival du Concours Complet

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-07

2026-06-04

Concours Complet International ouvert aux cavaliers pros et amateurs.

Le Concours Complet est une discipline composée de trois épreuves dressage, cross et saut d’obstacles.

Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le stade équestre du Puy-Marmont, les épreuves de cross se tiendront sur l’hippodrome.

Village exposant et restauration sur place. .

Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 99 38 29 contact@e-quitteam.fr

